Pop Sondrio | Cda Ops Bper penalizza nostri azionisti nonostante corrispettivo congruo

La recente operazione di vendita aggressiva di Bper su Pop Sondrio sta sollevando molte polemiche tra gli azionisti. Nonostante il corrispettivo finanziario sembri equo, il board di Pop Sondrio denuncia come questa acquisizione penalizzi soprattutto i loro azionisti, evidenziando un possibile squilibrio tra valore percepito e reale. La questione apre un dibattito su equità e strategie nel mondo bancario italiano. È fondamentale approfondire le implicazioni di questa operazione.

Milano, 13 giu. (LaPresse) – “La valorizzazione di Bp Sondrio da parte di Bper” nella Ops “penalizza sensibilmente gli azionisti Bp Sondrio rispetto agli azionisti di Bper, nonostante il corrispettivo sia congruo sotto il profilo finanziario”. Così il cda di Pop Sondrio in un comunicato sull’Ops lanciata dal gruppo Bper. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pop Sondrio: Cda, Ops Bper penalizza nostri azionisti nonostante corrispettivo congruo

