Ponti sulle strade regionali | 950mila euro in provincia Salvini taglia Regione investe

La Regione Toscana investe oltre 950mila euro nella manutenzione dei ponti sulle strade regionali pistoiesi, dimostrando un impegno concreto per la sicurezza e il miglioramento del territorio. Con questo investimento, si avvia un piano ambizioso di interventi che garantiscono infrastrutture più solide e affidabili. Un passo importante per salvaguardare la viabilità e la tranquillità di cittadini e operatori, nel rispetto delle ispezioni e delle esigenze segnalate dagli enti gestori.

"Oltre 950mila euro destinati dalla Regione Toscana alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su ponti delle strade regionali nel territorio pistoiese". Lo annuncia il consigliere regionale del Partito Democratico, Marco Niccolai. Le risorse rientrano nel piano regionale 2025–2026 per la manutenzione dei ponti, che finanzia la progettazione degli interventi segnalati dagli enti gestori a seguito delle ispezioni previste dalle nuove linee guida nazionali (DM 2042022). Complessivamente, per tutta la Toscana, sono stati assegnati oltre 1,75 milioni di euro. In Valdinievole di particolare impatto è stato il ripristino del ponte di Ponte all'Abate, la cui viabilità senza limiti è stata riaperta da pochi giorni.

