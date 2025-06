Ponte sullo Stretto tra disincanto della gente e rischio infiltrazioni mafia

Il Ponte sullo Stretto, simbolo di sviluppo e modernità per la Sicilia, si trova al centro di un acceso dibattito: da un lato, il disincanto della popolazione che spera in un futuro migliore, dall’altro, i timori di infiltrazioni mafiose che mettono a rischio questa grande opera. Un progetto che, tra promesse e sfide, richiede attenzione e trasparenza per diventare davvero motore di progresso.

La Sicilia sullo stretto che attende il ponte. Fra il disincanto della popolazione e il rischio di infiltrazioni mafiose. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000.

