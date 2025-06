Ponte sul Calopinace Barreca | Contribuirà a rafforzare il rapporto tra la città e il suo mare

Il ponte sul Calopinace rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità, facilitando i collegamenti e rafforzando il legame tra cittadini e mare. I lavori procedono speditamente, promettendo di trasformare significativamente la mobilità urbana. Franco Barreca, consigliere comunale del PD con delega alle manutenzioni, sottolinea come questa infrastruttura sia “una sfida concreta per migliorare la qualità della vita e valorizzare il nostro territorio”.

Proseguono i lavori per il completamento del ponte sul torrente Calopinace, un'opera strategica destinata a migliorare sensibilmente la mobilità urbana. A commentare l'avanzamento del cantiere è Franco Barreca, consigliere comunale del Partito Democratico, con delega alle manutenzioni.

