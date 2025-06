Pont Canavese tragedia nel torrente Orco | muore il 17enne Fabio Caforio mentre fa il bagno

Pont Canavese è sconvolta dal tragico incidente che ha strappato alla vita Fabio Caforio, un giovane di soli 17 anni. Mentre si godeva un momento di svago con gli amici nella suggestiva «goia del Ghur», una calda giornata di giugno si è trasformata in un dramma. La comunità resta colpita e incredula di fronte a questa perdita improvvisa, che ricorda quanto la vita possa essere fragile e preziosa.

Pont Canavese è sotto choc per la morte di Fabio Caforio, il ragazzo di 17 anni che nel pomeriggio di venerdì 13 giugno 2025 ha perso la vita nelle acque del torrente Orco, nella zona conosciuta come la «goia del Ghur». Fabio, residente proprio a Pont, avrebbe compiuto 18 anni il prossimo agosto. Il bagno nel torrente con gli amici. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane era insieme ad alcuni amici per cercare refrigerio dal caldo estivo. Stavano facendo il bagno nel torrente, una zona spesso frequentata dai ragazzi del posto, quando Fabio, forse trascinato dalla corrente o colto da un malore, è scomparso improvvisamente sotto l'acqua, senza più riemergere.