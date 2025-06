POMERIGGIO 5 A TUTTA NERA CON NUZZI | SI SPERA DI REPLICARE LA FORMULA INFANTE?

Pomeriggio 5 a tutta nera con Nuzzi: un ritorno che potrebbe scrivere una nuova pagina di successo, replicando la formula vincente di Infante. Dopo anni di calo e perdita di centralità , il programma di Rai2 sembra pronto a rinascere da settembre, puntando su un segmento di cronaca nera che ha già conquistato il pubblico, con numeri in crescita e un ascolto che lascia ben sperare. I tifosi della prima ora si preparino a un pomeriggio tutto da scoprire...

Pomeriggio 5 dopo anni difficili in cui ha perso ascolti ma anche centralità mediatica potrebbe rinascere da settembre. I numeri di Ore 14 sono un ottimo segnale, anzi indizio. ll talk di cronaca nera ideato e condotto da Milo Infante è diventato l’architrave del pomeriggio di Rai2. Partito sotto il 4% di share, la stagione appena conclusa ha ottenuto una media dell’8% con picchi del 12%. Oltre 1 milione di telespettatori medi di pomeriggio che ieri sera si sono tutti collegati per il debutto dello spin-off Ore 14 Sera. Al centro le ultime sul delitto di Garlasco, tra gli esperti in studio Roberta Bruzzone. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - POMERIGGIO 5 A TUTTA NERA CON NUZZI: SI SPERA DI REPLICARE LA FORMULA INFANTE?

In questa notizia si parla di: pomeriggio - tutta - nera - nuzzi

Campania sotto forti piogge nel pomeriggio: allerta gialla in tutta la regione - Campania in allerta gialla: forti piogge attese nel pomeriggio. La Protezione Civile della Regione ha diramato un avviso per temporali e criticità idrogeologica.

Gianluigi Nuzzi, come abbiamo appreso, sarebbe il nome più caldo che in queste ore circola come possibile successore di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Vai su Facebook

Da Belve Crime a Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio Cinque, la tv generalista punta sulla cronaca nera; Gianluigi Nuzzi nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque: è lui il favorito per la prossima edizione; Gianluigi Nuzzi 'vince' Pomeriggio 5, la mossa per 'spegnere' Alberto Matano: cosa succede.

Gianluigi Nuzzi nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque? Ecco perché potrebbe essere lui al timone del programma Da msn.com: L'attuale conduttore di "Quarto Grado", Gianluigi Nuzzi, da settembre potrebbe prendere il timone per la conduzione del programma pomeridiano Pomeriggio Cinque.