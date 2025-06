POMERIGGIO 5 A TUTTA NERA CON NUZZI | SI SPERA DI REPLICARE LA FORMULA INFANTE?

Pomeriggio 5 a tutta nera con Nuzzi si prepara a riscrivere le regole del suo palinsesto, sperando di replicare la formula vincente di Infante. Dopo anni difficili, la rinascita di questo storico contenitore potrebbe essere imminente, grazie ai segnali positivi provenienti dai numeri di Ore 14 che indicano un possibile risveglio mediatico. Con oltre un milione di telespettatori medi, il futuro promette di essere più brillante che mai.

Pomeriggio 5 dopo anni difficili in cui ha perso ascolti ma anche centralità mediatica potrebbe rinascere da settembre. I numeri di Ore 14 sono un ottimo segnale, anzi indizio. ll talk di cronaca nera ideato e condotto da Milo Infante è diventato l’architrave del pomeriggio di Rai2. Partito sotto il 4% di share, la stagione appena conclusa ha ottenuto una media dell’8% con picchi del 12%. Oltre 1 milione di telespettatori medi di pomeriggio che ieri sera si sono tutti collegati per il debutto dello spin-off Ore 14 Sera. Al centro le ultime sul delitto di Garlasco, tra gli esperti in studio Roberta Bruzzone. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - POMERIGGIO 5 A TUTTA NERA CON NUZZI: SI SPERA DI REPLICARE LA FORMULA INFANTE?

In questa notizia si parla di: pomeriggio - tutta - nera - nuzzi

Campania sotto forti piogge nel pomeriggio: allerta gialla in tutta la regione - Campania in allerta gialla: forti piogge attese nel pomeriggio. La Protezione Civile della Regione ha diramato un avviso per temporali e criticità idrogeologica.

POMERIGGIO 5 A TUTTA NERA CON NUZZI: SI SPERA DI REPLICARE LA FORMULA INFANTE? #Pomeriggio5 #QuartoGrado #Ore14 #Ore14Sera #Canale5 Vai su X

Gianluigi Nuzzi, come abbiamo appreso, sarebbe il nome più caldo che in queste ore circola come possibile successore di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Vai su Facebook

Da Belve Crime a Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio Cinque, la tv generalista punta sulla cronaca nera; Pomeriggio Cinque, Gianluigi Nuzzi è il favorito per la conduzione: il retroscena; Gianluigi Nuzzi nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque: è lui il favorito per la prossima edizione.

Pomeriggio 5 cambia pelle: arriva Nuzzi e punta sulla cronaca nera - Dopo anni in cui ha perso progressivamente terreno in termini di ascolti e rilevanza nel panorama televisivo italiano, Pomeriggio 5 potrebbe essere vicino ... Segnala quilink.it

Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio 5? Il giornalista è in pole position dopo il no della Buonamici - Gianluigi Nuzzi potrebbe essere il nuovo volto di Pomeriggio 5, dopo il rifiuto di Myrta Merlino e il no definitivo di Cesara Buonamici. Segnala tag24.it

Dopo Alessandra Viero arriva Nuzzi a Pomeriggio 5 da settembre? - Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare sulla squadra di Quarto Grado per risollevare le sorti di Pomer ... Scrive ultimenotizieflash.com