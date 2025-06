Polstrada al lumicino la carenza di personale è ormai insostenibile

La Polizia Stradale dell’Emilia Romagna si trova in ginocchio di fronte a una crisi senza precedenti, con un organico ormai sotto soglia critica. I sindacati denunciano una situazione insostenibile: agenti in pensione senza adeguate sostituzioni e un organico che si assottiglia sempre di più. Questa emergenza rischia di compromettere la sicurezza sulle strade e l’efficacia delle operazioni di prevenzione e intervento. La domanda è: fino a quando si potrà continuare così?

I reparti della polizia stradale dell’ Emilia Romagna lamentano "un’insostenibile carenza di personale", sottolinea il sindacato Fsp. E ancora: "Con l’innalzamento dell’età media sempre più poliziotti vanno in pensione riducendo l’organico previsto – continua Fsp –, dall’altra parte il Ministero dell’interno non invia nemmeno un numero di agenti sufficienti a rimpiazzare quelli persi. A causa di questa emorragia, in Emilia Romagna sono presenti solo 856 unità delle 1059 previste; una emorragia di pattuglie che mette in crisi il sistema soprattutto nei servizi notturni, dove le strade diventano una terra di nessuno e la mortalità per sinistri stradali aumenta sempre di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it