Polizia locale nuove postazioni mobili a San Giovanni Borgo San Sergio Roiano e Barcola

San Giovanni, Borgo San Sergio, Roiano e Barcola ora sono ancora più sicure grazie alle nuove postazioni mobili del Nucleo di polizia di prossimità della locale. Dopo un mese di attività, i risultati incoraggianti hanno spinto a rafforzare questo servizio importante per la comunità. La presenza costante delle forze dell’ordine nei quartieri rappresenta un passo avanti decisivo nella tutela dei cittadini e nel rafforzamento del senso di sicurezza.

Il Nucleo polizia di prossimità della polizia locale è presente da circa un mese, con postazioni mobili, in alcune aree dei rioni cittadini. Un bilancio del primo mese che è decisamente positivo. Tanto che si è deciso di implemetare il servizio. Sarà mantenuta la postazione di campo San.

