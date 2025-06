Polizia in arrivo 40 agenti in più Estate più sicura dalla città al mare

L’estate si avvicina e con essa la voglia di vivere momenti di relax e divertimento in sicurezza. Per garantire una stagione estiva all’insegna della tranquillità, arrivano 40 agenti straordinari nelle strade e sulle spiagge della provincia di Lucca. Ma non è tutto: già da giugno, alcuni dei più di 4500 agenti previsti dal piano di potenziamento entreranno a pieno regime nei commissariati locali. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità...

Lucca, 13 giugno 2025 – Forze dell’ordine, in arrivo 40 unità straordinarie sul territorio provinciale in vista della stagione estiva. Non solo, già a partire da giugno e poi in autunno, entreranno in pianta stabile nei commissariati del territorio alcuni degli oltre 4500 agenti di Polizia – tra assegnazioni e mobilità – previsti nel piano annuale per il potenziamento degli organici. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario al Ministero dell’interno in quota Lega Nicola Molteni, a Lucca per partecipare al convegno ‘Criminalità diffusa e tutele per gli operatori di Polizia’ organizzato dal sindacato Fsp in San Micheletto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia, in arrivo 40 agenti in più. Estate più sicura dalla città al mare

