Polizia di Stato e Fondazione Conad insieme contro la violenza di genere

Polizia di Stato e Fondazione Conad uniscono le forze per combattere la violenza di genere, dando vita a un nuovo, importante capitolo nella tutela delle vittime. La firma del protocollo d'intesa segna un passo deciso verso la sensibilizzazione, prevenzione e sostegno, dimostrando come istituzioni e imprese possano collaborare efficacemente. Questa sinergia rappresenta un’opportunità concreta per costruire un futuro più sicuro e rispettoso per tutti.

Un nuovo passo avanti nella lotta contro la violenza di genere arriva dalla collaborazione tra istituzioni e mondo dell'impresa sociale. È stato sottoscritto oggi il protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS che dà vita al "ProgettoRispetto - insieme contro la violenza di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Polizia di Stato e Fondazione Conad insieme contro la violenza di genere

In questa notizia si parla di: stato - violenza - polizia - fondazione

Francia: Gerard Depardieu è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale da un tribunale di Parigi - Gerard Depardieu, celebre attore francese, è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale da un tribunale di Parigi.

A Reggio Calabria parte “ProgettoRispetto”: Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS insieme contro la violenza di genere Vai su Facebook

Torna la violenza anti-immigrazione nel Regno Unito. La cittadina di Ballymena, in Irlanda del Nord, messa a ferro e fuoco da gruppi di manifestanti che hanno preso di mira case abitate da #migranti e si sono scontrati con la polizia Vai su X

“ProgettoRispetto”: Polizia e Conad insieme contro la violenza di genere; Polizia e Fondazione Conad uniti contro la violenza di genere: nasce 'Progetto rispetto'; ProgettoRispetto, polizia di Stato e fondazione Conad insieme contro la violenza di genere.

Nasce ProgettoRispetto, Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS insieme contro la violenza di genere Riporta casertaweb.com: Scopri tutti i dettagli riguardo Nasce ProgettoRispetto, Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS insieme contro la violenza di genere .