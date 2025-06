Politeama successo per il Passo d’addio

Il Politeama ha fatto da cornice a un successo straordinario, testimoniando il talento e la passione della scuola di danza Rita Romanelli. Le allieve Claudia Alvino e Lucrezia La Faja, guidate dalla maestra Rossella Cocco, hanno concluso un percorso di eccellenza, regalando al pubblico emozioni indimenticabili. Questo spettacolo di fine anno non solo celebra il loro impegno, ma rafforza la reputazione di una delle realtà più prestigiose in Italia nel mondo della danza.

