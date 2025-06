Polemica a destra sulla cittadinanza ce n’era bisogno?

Nel cuore del dibattito politico, la questione della cittadinanza ha riacceso le polemiche all’interno della destra, rivelando tensioni e divisioni inattese. Dopo il flop referendario, emerge un elemento che mette in discussione le scelte e le strategie di chi si è opposto a questa legge. Ma davvero era necessario alimentare una simile controversia? La risposta si cela nelle sfide di un’Italia che cerca un equilibrio tra identità e inclusione.

Come è noto, nella débâcle generale del referendum c'è un quesito che per i promotori è andato peggio del previsto: quello sulla cittadinanza. Se nei quattro quesiti sul lavoro ha prevalso il "sì", in quello che riguardava la legge sulla cittadinanza oltre un votante su tre si è dichiarato per il "no". Ergo: neanche a .