Pogba trova finalmente una squadra? Da dove può ripartire dopo la fine dell’avventura alla Juventus Dialoghi in corso aggiornamenti importanti

Dopo mesi di attesa e incertezze, finalmente si apre uno spiraglio per il ritorno di Paul Pogba in Francia. Il Monaco, dopo aver coltivato il sogno di riaccogliere l’ex Juventus, sta accelerando i contatti, puntando a riportarlo in Ligue 1. Una mossa che potrebbe segnare la rinascita del centrocampista e ridisegnare le sue prospettive future. Il suo ritorno potrebbe essere il nuovo capitolo di una carriera ricca di sfide e ripartenze.

Pogba trova squadra? Da dove può ripartire l'ex Juventus, dialoghi in corso per quel trasferimento. Tutti i dettagli. Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere di nuovo in Francia. Dopo settimane di silenzio e incertezza, il Monaco sembra aver rotto gli indugi, accelerando i contatti per riportare il centrocampista in Ligue 1. Quella che fino a poco tempo fa era solo una suggestione, ora si sta trasformando in una trattativa concreta, con dialoghi che procedono positivamente e che potrebbero presto definire il prossimo capitolo della carriera del giocatore. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

