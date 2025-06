Pogba torna a giocare dopo la squalifica per doping | è vicino l'accordo con il Monaco

Dopo quasi due anni di silenzio, Paul Pogba si prepara a tornare in campo, questa volta con il Monaco. Con colloqui intensi e un accordo ormai vicino, l’ex stella della Juventus potrebbe riaccendere i riflettori sulla sua carriera nel calcio francese. Un ritorno tanto atteso, che promette emozioni e nuovi capitoli per uno dei talenti più discussi degli ultimi tempi. Continua a leggere.

Pogba non gioca da quasi due anni ma nella prossima stagione potrebbe ripartire dal Monaco: fitti colloqui in corso con il club francese, vicino alla chiusura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pogba - vicino - monaco - torna

Paul Pogba vicino al rientro? Contatti avviati con una squadra, potrebbe riaffrontare i bianconeri in quella competizione - Paul Pogba è pronto a tornare protagonista sui campi di calcio. Dopo il lungo stop e la squalifica per doping, le voci di un suo possibile ritorno si fanno sempre più insistenti: contatti avviati con una squadra di rilievo potrebbero riportarlo a sfidare i suoi vecchi avversari, magari proprio contro la Juventus.

Paul Pogba riparte da casa sua... dalla Francia Secondo Sky Sport, l'ex Juventus è in contatto con il Monaco e i dialoghi procedono spediti Non gioca una partita ufficiale dal settembre 2023. In seguito è stato squalificato per doping per 18 mesi. #Pogba Vai su X

Nuovi contatti positivi tra Pogba e il Monaco: il francese ex Juve può ripartire dalla Ligue 1 Vai su Facebook

Pogba torna a giocare dopo la squalifica per doping: è vicino l’accordo con il Monaco; Sky - Paul Pogba vicino al ritorno: contatti avanzati con il Monaco dopo la squalifica per doping | Italia; Pogba al Monaco: l’ex Juventus vicino al ritorno in campo dopo la squalifica per doping e due anni di assenza.

Pogba torna a giocare dopo la squalifica per doping: è vicino l’accordo con il Monaco - Pogba non gioca da quasi due anni ma nella prossima stagione potrebbe ripartire dal Monaco: fitti colloqui in corso con il club francese, vicino alla chiusura ... Segnala fanpage.it

Pogba al Monaco: l’ex Juventus vicino al ritorno in campo dopo la squalifica per doping e due anni di assenza - L'ex centrocampista della Juventus pronto a scendere di nuovo in campo a 2 anni dall'ultima partita. Si legge su sport.virgilio.it

Paul Pogba vicino al rientro? Contatti avviati con una squadra, potrebbe riaffrontare i bianconeri in quella competizione - Paul Pogba vicino al rientro in campo: contatti avviati con una squadre, il centrocampista potrebbe ritrovare la Juve in una competizione Paul Pogba è ancora senza squadra dopo aver scontato la squali ... calcionews24.com scrive