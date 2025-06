Pogba ad un passo dal ritorno in Francia | contatti positivi con un club di Ligue 1

Paul Pogba è ormai ad un passo dal tornare in Francia, con contatti positivi con un club di Ligue 1. Dopo un periodo turbolento segnato dalla squalifica per doping, il centrocampista francese si appresta a riaccendere la propria carriera nel campionato che lo ha visto esplodere. La sua ripresa potrebbe essere imminente: il futuro di Pogba si sta finalmente definendo.

Sembrano essersi sciolti i nodi che riguardano il futuro di Paul Pogba: per lui c’è il ritorno in Francia. Il calciomercato ritorna a parlare di uno degli uomini che ha spesso fatto chiacchierare di sé: Paul Pogba. L’ex centrocampista di Manchester United e Juventus, ultima squadra di cui ha vestito la maglia per la seconda volta in carriera, è pronto a ritrovare il campo dopo la squalifica per doping dovuta alla sua positività al testosterone del 2023. La condanna, ridotta a 18 mesi dopo gli iniziali 4 anni (con multa) da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport, ha portato il francese lontano dai campi fino allo scorso marzo – anche se l’ultima partita ufficiale risale allo scorso 3 settembre 2023, in occasione di Empoli-Juventus. 🔗 Leggi su Sportface.it

