Pogacar al Definato produce una dimostrazione di forza preoccupante in vista del Tour de France

Pogacar, autentico fuoriclasse, si impone con autorità al Giro del Delfinato, conquistando tappa e maglia gialla e inviando un messaggio forte ai rivali in vista del Tour de France. La sua prestazione impressionante non può passare inosservata: è il segnale di una forma strepitosa e di una determinazione senza precedenti. Continua a leggere per scoprire come questa dimostrazione di forza potrebbe rivoluzionare la corsa più ambita dell’anno.

Pogacar impressionante si prende tappa e maglia gialla al Giro del Delfinato, lanciando un segnale chiaro ai suoi principali avversari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

PROVE TECNICHE DI TOUR C'è Tadej Pogacar. È presente Jonas Vingegaard. C'è Remco Evenepoel. I tre corridori saliti sul podio del Tour de France 2024 si ritroveranno dall'8 al 16 giugno sulle strade del Giro del Delfinato 2025. Non era ancora accaduto

