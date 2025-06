Poesie al Tramonto per Gaza

In un mondo segnato da conflitti e silenzi, giovani voci napoletane si uniscono per accendere speranza e solidarietà attraverso le parole. Durante l’evento ‘Poesie al Tramonto per Gaza’, ospitato alla libreria IoCiSto nel cuore del Vomero, studenti dei licei napoletani daranno voce alla Palestina, trasformando il tramonto in un momento di riflessione e speranza. Un’occasione per ascoltare, emozionarsi e agire, perché la poesia può cambiare il cuore di tutti noi.

