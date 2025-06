PNRR Scuola 4.0 | il Ministero annuncia l’avvio di controlli sulle procedure di gara NOTA con elenco scuole

Il PNRR Scuola 4.0 sta rivoluzionando il futuro dell’istruzione in Italia, portando innovazione e modernità nelle aule. Ora, il Ministero annuncia l’avvio di controlli rigorosi sulle procedure di gara, per garantire trasparenza e correttezza nella selezione delle scuole coinvolte. Questa nota, corredata da un elenco dettagliato, rappresenta un passo fondamentale per assicurare che ogni investimento venga gestito con la massima integrità. Vediamo insieme cosa c’è da sapere.

Nell’ambito dell’Investimento 3.2 del PNRR - Scuola 4.0, relativo al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione tramite cablaggio, ambienti innovativi e laboratori, l’Ufficio di rendicontazione e controllo, Unità di Missione PNRR, ha comunicato l’avvio dei controlli sostanziali sulle procedure di gara. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: pnrr - scuola - avvio - controlli

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

NOTA SINTETICA SUL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2025, N. 45, RECANTE “ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTI Vai su Facebook

PNRR Scuola 4.0: il Ministero annuncia l'avvio di controlli sulle procedure di gara. NOTA con elenco scuole; D.L. 45/2025 - Attuazione del PNRR e avvio dell'anno scolastico 2025/2026 - Istruzione - Università e ricerca; Legge di conversione del DL 45/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’a.s. 2025/2026”.

Dl Pnrr Scuola, la Camera approva la fiducia: le nuove misure Lo riporta finanza.repubblica.it: Diverse misure per attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza ma anche l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.