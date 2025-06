Pm attacca la separazione delle carriere in aula | al Csm i consiglieri di destra chiedono provvedimenti Ma non è vero

Una vicenda che ha acceso il dibattito sulla giustizia in Italia, con i consiglieri di centrodestra al CSM pronti a chiedere interventi, ma senza accorgersi che l’attacco alla separazione delle carriere, attribuito a un pm durante una requisitoria, è in realtà inesistente. Un episodio che dimostra quanto sia fondamentale verificare le fonti prima di reagire, e che ci invita a riflettere sulla comunicazione e sui rischi di fraintendimento nel mondo giudiziario.

Un presunto attacco alla separazione delle carriere pronunciato da un pm durante una requisitoria scatena i laici di centrodestra al Consiglio superiore della magistratura. Ma quell’attacco, si scopre dopo poche ore, non è mai esistito. La singolare vicenda nasce da un articolo pubblicato venerdì dal quotidiano Il Foglio, dal titolo “Le toghe ora attaccano la riforma costituzionale nelle requisitorie”. Nel testo è riportato che il pm di Torino Paolo Toso, durante le conclusioni di un processo a carico di due poliziotti, avrebbe “attaccato” il ddl all’esame del Parlamento con queste parole: “Questo è un caso che rende preoccupante il progetto di separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pm attacca la separazione delle carriere in aula”: al Csm i consiglieri di destra chiedono provvedimenti. Ma non è vero

Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore - L'11 giugno, il Senato discuterà la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in una situazione di grande tensione politica.

DIRITTO E ROVESCIO L’ ANNO GIUDIZIARIO - I magistrati con la Costituzione contro Nordio. La protesta contro le carriere separate e le altre “riforme” Uniti. Contro la separazione delle carriere. A migliaia con la Costituzione in mano, con la coccarda tricolore Vai su Facebook

