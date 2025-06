PlayStation Plus i regali di giugno 2025 per PS4 e PS5

Sei pronto a un giugno all'insegna del divertimento e delle emozioni? PlayStation Plus si prepara a sorprendere gli abbonati con una selezione imperdibile di giochi per PS4 e PS5, tra azione, horror e avventure futuristiche. Dal 17 giugno 2025, il catalogo si amplia con titoli che soddisferanno ogni appassionato. Non perdere questa occasione: ecco una panoramica completa sui regali di giugno!

Gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium  si preparino a un giugno esplosivo! A partire dal 17 giugno 2025, il catalogo si arricchisce di titoli variegati: dall’azione cooperativa paranormale di FBC: Firebreak  alla guerra futuristica di Battlefield 2042, passando per l’horror in VR di Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2  e il ritorno del classico Deus Ex: The Conspiracy  per i membri Premium. Ecco una panoramica completa sulle nuove esperienze di gioco in arrivo. Playstation Plus rinnovata, abbonamento a più livelli. Il catalogo PlayStation Plus di giugno 2025: tutte le novità . FBC: Firebreak (PS5) Un FPS cooperativo per 3 giocatori ambientato nell’agenzia federale sotto assedio dal mondo di Control. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - PlayStation Plus, i regali di giugno 2025 per PS4 e PS5

