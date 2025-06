PlayStation ha iniziato a rimuovere il blocco regionale dei giochi PC su Steam

Finalmente, gli appassionati di giochi Sony su PC possono respirare: la barriera delle restrizioni regionali sta per crollare. Il 13 giugno, un aggiornamento di Steam ha svelato un cambiamento atteso da tempo, consentendo l’acquisto senza limiti di titoli come God of War Ragnarok, The Last of Us Part II Remastered e Spider-Man 2. È una svolta che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco e di abbattere le frontiere digitali.

Sony sta finalmente abbattendo le barriere regionali che per anni hanno limitato l’accesso ai suoi giochi su PC. In questa giornata del 13 giugno, un aggiornamento al database di Steam ha rivelato una novità molto attesa da una nutrita fetta di pubblico: la rimozione del blocco regionale  per l’acquisto di importanti titoli PlayStation per PC. Si tratta nello specifico di God of War Ragnarok, The Last of Us Part II Remastered, Spider-Man 2 e Helldivers 2. Ricordiamo infatti che fino ad oggi, questi giochi non erano acquistabili in numerosi Paesi, causando frustrazione tra i giocatori che, pur volendo accedere legalmente a queste esperienze, si trovavano bloccati da limiti regionali. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation ha iniziato a rimuovere il blocco regionale dei giochi PC su Steam

