PlayStation adotta un approccio cauto ai giochi multipiattaforma su PC, preferendo preservare il valore delle sue console di punta, come la PS5. Hermen Hulst e Hideaki Nishino hanno ribadito la loro strategia ponderata, che mira a evitare rivoluzioni improvvise e a mantenere il controllo sulla qualità e sull’esperienza utente. Questo segnale chiaro indica che Sony desidera tutelare il suo ecosistema, mentre esplora nuove opportunità di mercato senza compromettere i propri principi.

Sony ha chiarito la propria posizione sul delicato tema del multipiattaforma: niente rivoluzioni per ora, solo una strategia misurata e deliberata. L’azienda, attraverso le parole di Hermen Hulst (capo dei PlayStation Studios) e del CEO Hideaki Nishino, ha ribadito l’intenzione di non compromettere il valore delle console, soprattutto della PS5, mantenendo un controllo rigido sulla pubblicazione dei giochi su PC. Un segnale chiaro per chi sperava in uscite simultanee su piĂą piattaforme, in stile Xbox. Al centro della strategia Sony c’è una distinzione netta: i giochi multiplayer live service possono arrivare su PC contemporaneamente alla console, perchĂ© il loro successo dipende dalla base utenti piĂą ampia possibile. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation e l’approccio “cauto” ai multipiattaforma su PC: Sony non vuole danneggiare le console

