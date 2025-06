PlayStation ammette di apprezzare la svolta multipiattaforma di Xbox in futuro seguirà la stessa strada?

L'industria dei videogiochi sta vivendo un’evoluzione significativa, con PlayStation che ammette di apprezzare la svolta multipiattaforma di Xbox e di voler seguire questa direzione. La concorrenza, infatti, stimola l’innovazione senza imporre cambi di rotta bruschi. In un panorama in rapido mutamento, Sony riconosce i benefici di questa apertura, sottolineando come la collaborazione possa portare a nuove opportunità e a un futuro più condiviso per gamers e sviluppatori.

La concorrenza stimola l’innovazione, ma non impone cambi di rotta. È questo, in sintesi, il messaggio che arriva da Sony Interactive Entertainment dopo le recenti dichiarazioni del CEO Hideaki Nishino e del responsabile dei PlayStation Studios, Hermen Hulst. In risposta alle domande degli azionisti, Nishino ha riconosciuto come la scelta di Microsoft di abbracciare la pubblicazione multipiattaforma sia positiva per l’intera industria, in quanto favorisce nuovi modelli di coinvolgimento e spinge le aziende a innovare. Tuttavia, ha ribadito con fermezza che PlayStation non ha alcuna urgenza di seguire la stessa strada, essendo ben salda nella sua attuale strategia. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation ammette di apprezzare la svolta multipiattaforma di Xbox, in futuro seguirà la stessa strada?

In questa notizia si parla di: playstation - multipiattaforma - ammette - apprezzare

PlayStation e l’approccio “cauto” ai multipiattaforma su PC: Sony non vuole danneggiare le console - PlayStation adotta un approccio cauto ai giochi multipiattaforma su PC, preferendo preservare il valore delle sue console di punta, come la PS5.

PlayStation ammette di apprezzare la svolta multipiattaforma di Xbox, in futuro seguirà la stessa strada?.

PlayStation valuterà “caso per caso” cosa rendere multipiattaforma come Xbox, ma c'è una grande differenza - caso per caso" riguardo a quali giochi dei PlayStation Studios verranno pubblicati multipiattaforma, facendo temere per una strategia ... Riporta msn.com

PlayStation vuole aprirsi al multipiattaforma, tutti i giochi arriveranno D1 su PC? - La soluzione, dunque, per incrementare i margini di profitto di PlayStation è quella di rilasciare più titoli multipiattaforma. Scrive tomshw.it

PlayStation deve spingere sull'approccio multipiattaforma, per il presidente Hiroki Totoki - Hiroki Totoki, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha detto che PlayStation deve puntare con maggiore convinzione su di un approccio multipiattaforma al fine di ottimizzare gli incassi ... Si legge su multiplayer.it