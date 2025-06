PlayStation 5 è già la console più redditizia di sempre per Sony

La PlayStation 5 si conferma come la console più redditizia di sempre per Sony, con un record storico di 136 miliardi di dollari di entrate in soli cinque anni. Questo straordinario risultato sottolinea l'importanza strategica del gaming nel panorama aziendale giapponese, portando Sony a nuovi vertici di successo e innovazione. Un traguardo che testimonia come il settore videoludico sia ormai protagonista indiscusso nel mondo dell'intrattenimento digitale.

PS5 è riuscita a realizzare un record economico nella storia di Sony, diventando in soli cinque anni la console più redditizia di sempre per la compagnia giapponese. Con ben 136 miliardi di dollari di entrate e 13 miliardi di profitti operativi, PlayStation 5 ha superato la performance di tutte le generazioni precedenti messe insieme. Un traguardo impressionante che evidenzia il peso crescente del settore gaming all’interno del gruppo Sony. Secondo l’ultimo rapporto finanziario e i dati condivisi anche durante il Business Segment Meeting, la quinta PlayStation ha stabilito un nuovo standard per le console del marchio. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation 5 è già la console più redditizia di sempre per Sony

