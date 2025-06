Playout Serie B ricorso Salernitana respinto | domenica l’andata! Un interista in campo

La battaglia legale e sportiva della Salernitana si conclude con un nulla di fatto: il TFN respinge il ricorso della società campana. Nel frattempo, domenica si aprono le danze dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, con il ritorno in programma il 20 all’Arechi di Salerno. La tensione è alle stelle, e in campo scenderà anche un giovane talentuoso dell’Inter, pronto a scrivere il suo capitolo in questa sfida.

Niente da fare per la Salernitana, il TFN ha respinto il ricorso della società campana. Domenica si gioca l’andata del playout Serie B tra Sampdoria e Salernitana, ritorno il 20. In campo pure un giovane di proprietà dell’Inter. PLAYOUT E RICORSO NON ACCETTATO – C’è finale la data dei playout di Serie B: domenica ci sarà Sampdoria-Salernitana, mentre il 20 il ritorno allo Stadio Arechi di Salerno. Oggi il TFN (Tribunale Federale Nazionale della Figc) ha respinto il ricorso della società campana, la quale chiedeva l’annullamento del playout e l’allargamento della Serie B a 21 squadre. Niente da fare: ricorso non accettato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Playout Serie B, ricorso Salernitana respinto: domenica l’andata! Un interista in campo

In questa notizia si parla di: playout - serie - ricorso - salernitana

Playout di Serie A: il Lecco supera di misura il San Donà - Nel play-out di Serie A, il Rugby Lecco conquista una preziosa vittoria contro il San Donà, superando gli avversari 23-22.

#SerieB, il Tribunale federale nazionale respinge il ricorso della #Salernitana per il blocco dei playout: confermate le gare del 15 e 20 giugno. Udienza nel merito fissata per il 19 giugno Vai su X

Caso Serie B, oggi si discute al Tribunale Federale ricorso Salernitana su blocco playout Vai su Facebook

Caos in Serie B, il CONI respinge il ricorso della Salernitana: ma il playout con la Samp resta in dubbio; Playout Serie B, la Salernitana non ci sta: presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale; Serie B: il giorno del ricorso della Salernitana, gli scenari per la Sampdoria.

Playout Serie B, il TFN respinge l’istanza cautelare della Salernitana: confermata la doppia sfida con la Sampdoria - Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) respinge il ricorso cautelare presentato dalla Salernitana in merito al playout con la Sampdoria. Come scrive msn.com

Salernitana-Sampdoria sarà il playout di Serie B: ricorso dei granata respinto - Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso della Salernitana per bloccare il playout di Serie B che dovrà decretare quale sarà la quarta squadre retrocessa in C. Segnala sport.sky.it

Sampdoria, il playout si gioca. Respinta l’istanza cautelare della Salernitana - Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto l’iniziativa legale della Salernitana contro Figc e Lega di Serie B. Lo riporta ilsecoloxix.it