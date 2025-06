Playout Serie B il TFN respinge l’istanza cautelare della Salernitana | confermata la sfida con la Sampdoria

Il Tribunale Federale Nazionale riconferma la decisione e respinge l’istanza cautelare della Salernitana, confermando la disputa con la Sampdoria. La tensione cresce nel mondo del calcio di Serie B, mentre i tifosi attendono con ansia gli sviluppi che potrebbero definire il futuro delle rispettive squadre. Dopo questa decisiva sentenza, si apre un nuovo capitolo nel playout: cosa riserverà il campo?

