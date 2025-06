Playground Walter Bussolari | novità e tradizione ai Giardini Margherita

L’attesa cresce per il Walter Bussolari Playground ai Giardini Margherita, un evento che unisce tradizione e innovazione. Mentre le finali NBA sono ormai una certezza su Sky, questa volta il prestigioso torneo di street basketball si distingue, trasmettendo in diretta sulla celebre play tv. Con effetti speciali e un’atmosfera unica, il Wb Playground promette di regalare emozioni indescrivibili. Gli organizzatori hanno scelto la Sala Savonuzzi a Palazzo d’Accursio per rendere questa edizione indimenticabile, segnando un nuovo capitolo nel panorama sportivo locale.

Che le finali Nba finiscano su Sky non è certo una novità. Che la finale del Playground (ancora da definire il canale) sia ripresa in diretta proprio dalla celebre play tv invece sì. Effetti speciali per il Walter Bussolari Playground che, da lunedì sera, si giocherà ai Giardini Margherita, sul campetto intitolato alla memoria di Gianni Cristofori. Gli organizzatori del Wb Playground scelgono la Sala Savonuzzi, a Palazzo d’Accursio, per illustrare la kermesse. E le sorprese non sono finite perché tra i relatori c’è Roberto Brunamonti. Il leggendario numero quattro bianconero non ha mai giocato al Playground, ma conosce bene la storia di Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playground Walter Bussolari: novità e tradizione ai Giardini Margherita

Conto alla rovescia per il Walter Bussolari Playground 2025 - Il conto alla rovescia è iniziato: il 43° Walter Bussolari Playground 2025 si prepara ad accogliere appassionati e protagonisti, onorando la memoria di chi non c’è più e lasciando il segno con tante novità.

