Plastic Man No More! | una storia DC Black Label da non perdersi

DC Black Label ci regala "Plastic Man No More", una storia avvincente e profonda che rivela le sfumature dell’umanità dietro il costume. Patrick “Eel” O’Brian, un tempo criminale, si trasforma in un eroe grazie a eventi inaspettati e a un percorso di redenzione. Un racconto che esplora le luci e ombre dei personaggi, dimostrando che anche nelle tenebre più profonde può nascere una scintilla di speranza. Non perdete questa straordinaria narrazione!

"Non è stato tutto brutto. Come queste. piccole scintille di luce nell'oscurità. Questo intero. sistema solare di vita. noi tre, che ci orbitiamo intorno a vicenda. che lo volessimo o no." Patrick "Eel" O'Brian non è sempre stato un supereroe, anzi. Prima di entrare nella Justice League, prima dei poteri, Patrick era un criminale, uno di bassa di lega, un rapinatore da strapazzo. Poi un incidente e in seguito uno dei membri fondamentale della League. Fondamentale, certo, ma mai preso sul serio. Procediamo con ordine, però, perché Plastic Man No More! (o come tradotta da noi Mai Più Plastic Man ), scritta da Christopher Cantwell e disegnata dal duo è proprio come una giostra; una montagna russa di emozioni tutta da scoprire e sicuramente da non lasciarsi scappare! Un po' di storia.