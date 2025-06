Pixar torna in Italia | annunciato Gatto il nuovo film ambientato a Venezia

In quella che si è aperta come una vibrante anticipazione dell'arte animata, Pixar torna a incantare l’Italia con un nuovo film ambientato tra i suggestivi canali di Venezia. Dopo il successo di Luca, il regista Enrico Casarosa si immerge ancora una volta in un’ambientazione italiana, promettendo un’avventura ricca di fascino e magia. La passione per l’animazione si conferma ancora una volta al Festival di Annecy, dove le novità più emozionanti vengono svelate in anteprima mondiale.

Dopo aver diretto Luca, ambientato nella Genova del passato, il regista Enrico Casarosa ci porterà tra i canali di Venezia con il nuovo film Disney e Pixar hanno riaffermato ancora una volta il loro impegno nei confronti del Festival dell'Animazione di Annecy, un evento di livello mondiale che gli studios utilizzano ogni anno per fornire notizie esclusive e proiezioni in anteprima ai fan dell'animazione. In quella che si è aperta come una normale anteprima del prossimo film in uscita dello studio, Elio, il boss di DisneyPixar, Pete Docter, ha svelato un ricco programma e un film completamente nuovo, dando la notizia al pubblico in anteprima mondiale.

