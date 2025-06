Pixar annuncia un film d’animazione ambientato in Italia

Durante il Festival Internazionale dell’Animazione di Annecy, i Pixar Animation Studios hanno svelato in anteprima un emozionante progetto cinematografico ambientato in Italia, in uscita nell’estate 2027. Questo nuovo film d’animazione promette di portare sul grande schermo le meraviglie e le tradizioni del nostro paese, affascinando gli appassionati di cultura, arte e storytelling. Un’anticipazione che entusiasma e lascia intuire un’avventura tutta italiana da non perdere.

annuncio di un nuovo film d’animazione dei pixar ambientato in italia. Durante il festival internazionale dell’animazione di annecy, che si svolge annualmente in francia, i Pixar Animation Studios hanno svelato in anteprima un progetto cinematografico innovativo, previsto per l’estate 2027. La novità più interessante riguarda l’ambientazione del film, che sarà collocata nel nostro paese, suscitando grande interesse tra gli appassionati di animazione. ritorno di enrico casarosa e nuove atmosfere veneziane. Il nuovo lungometraggio segna il ritorno alla regia di Enrico Casarosa, noto autore genovese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pixar annuncia un film d’animazione ambientato in Italia

In questa notizia si parla di: animazione - pixar - film - ambientato

Elio | Il nuovo trailer del film d’animazione Disney/Pixar - Disney ha svelato il nuovo trailer di "Elio", l'atteso film d'animazione della Pixar, in uscita nelle sale il 20 giugno 2025 (18 giugno in Italia).

Dopo Luca ancora un film d'animazione #Pixar sarà ambientato in Italia. Dalla costa ligure a #Venezia, insieme a #Gatto, che sarà sempre diretto dall'italiano Enrico Casarosa, la cui uscita è prevista per l'estate 2027. Vai su Facebook

Gatto: annunciato un film d'animazione Disney Pixar ambientato a Venezia; Pixar ha annunciato il suo prossimo film d’animazione… e sarà ambientato in Italia! [FOTO]; Pixar torna in Italia: annunciato Gatto, il nuovo film ambientato a Venezia.

Pixar ha annunciato il suo prossimo film d’animazione… e sarà ambientato in Italia! [FOTO] - I Pixar Animation Studios tornano in Italia per il loro film del 2027: ecco dove sarà ambientato e di cosa parlerà ... Lo riporta bestmovie.it

Gatto: annunciato un nuovo film Disney Pixar ambientato in Italia - Durante il Festival di Annecy sono stati annunciati nuovi film Disney Pixar: fra i più interessanti troviamo Gatto, ambientato a Venezia. Scrive tuttotek.it

Gatto: annunciato un film d'animazione Disney Pixar ambientato a Venezia - Molti annunci intriganti per la Pixar come ormai tradizione durante l'appuntamento cruciale per l'animazione come il Festival di Annecy. Si legge su comingsoon.it