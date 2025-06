pixar annuncia il nuovo film originale gatto ambientato in italia

Durante l’Annecy Animation Festival, Disney e Pixar hanno svelato un’anticipazione irresistibile: un nuovo film originale ambientato in Italia, con protagonista un gatto. Questo atteso progetto promette di incantare gli spettatori di tutto il mondo, unendo la magia dell’animazione con le suggestive atmosfere italiane. La scoperta di questa novità alimenta l’entusiasmo tra fan e critici, pronti a immergersi in un’avventura unica che…

Disney e Pixar durante l’Annecy Animation Festival francese, un evento di fama mondiale che gli studi utilizzano ogni anno per offrire notizie esclusive e anteprime a un pubblico globale di appassionati di animazione, ha rilasciato diversi nuovi annunci. In quella che si è aperta come un’anteprima del prossimo “Elio”, il direttore creativo della Disney-Pixar, Pete Docter, ha presentato un ricco programma con un film inedito, dando la notizia a un pubblico entusiasta di Annecy, che ha definito “ il più grande festival del mondo “. “Gatto”, previsto per l’estate 2027, è il frutto del lavoro del team dietro “ Luca “, il regista Enrico Casarosa e il produttore Andrea Warren. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it