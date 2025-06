Più giovani e donne meno armi e difesa | ritratto di Carlo Messina il banchiere illuminato

Carlo Messina, il banchiere illuminato di Intesa Sanpaolo, incarna una nuova generazione di leader: ambizioso e umile, amante dell’arte e attento alle sfide sociali. La sua visione va oltre i numeri, puntando a ridurre le disuguaglianze e a investire nel futuro di tutti. In un mondo spesso dominato dall’interesse e dall’apparenza, Messina ci invita a riflettere su come la finanza possa essere uno strumento di cambiamento positivo, anche per chi fatica a sbarcare il lunario.

Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, è un banchiere atipico, qualcuno direbbe «illuminato». Ambizioso ma lontano dagli eccessi, appassionato di arte ma allergico ai salotti mondani, una spiccata attenzione alle questioni sociali. Parla poco, e quando lo fa preferisce disquisire di disuguaglianze tra ricchi e poveri che di finanza. «Come spiegare a persone che non arrivano alla fine del mese che la priorità è investire in Difesa?», ha osservato nei giorni scorsi in un’intervista al quotidiano La Stampa. La presa di posizione ha fatto scalpore. Perché Messina è, sì, un banchiere diverso da quasi tutti gli altri, ma nel settore del credito è considerato il numero uno su piazza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “Più giovani e donne, meno armi e difesa”: ritratto di Carlo Messina, il banchiere illuminato

In questa notizia si parla di: carlo - difesa - messina - banchiere

Accolto il ricorso della difesa: Francesco Carlo Liotti lascia il carcere - In un colpo di scena che scuote l’intera vicenda, il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto il ricorso della difesa e permesso a Francesco Carlo Liotti di lasciare il carcere, ora agli arresti domiciliari con il controllo del braccialetto elettronico.

Intesa Sanpaolo: il CEO Carlo Messina, 'Ue pensi al lavoro e meno alla difesa. Cosa fa Intesa Sp' Vai su X

Il banchiere: «Sulle fusioni bancarie decide il mercato, ma è un tema di sicurezza nazionale. Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi per aiutare le imprese ad assumere ragazzi e donne» Vai su Facebook

Carlo Messina: “L’Europa si preoccupi di più di giovani e donne e meno della Difesa”; Messina (Intesa Sanpaolo): « Ci si preoccupi di più di giovani e donne e meno della Difesa»; Messina (Intesa Sanpaolo): UE metta a centro giovani e lavoro, meno difesa.

Carlo Messina nominato banchiere dell’anno 2024, ecco le ragioni Come scrive informazione.it: Carlo Messina è un banchiere e dirigente d'azienda italiano Carlo Messina è un banchiere e dirigente d'azienda italiano, consigliere delegato e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo dal settembre ...