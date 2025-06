Pistole in cucina e cocaina nel divano 27enne arrestato dalla squadra mobile

Una tranquilla giornata in città si è trasformata in un colpo di scena: la polizia di Stato ha arrestato un 27enne catanese trovato in possesso di pistole e cocaina nel suo divano. La squadra mobile etnea, durante un tempestivo controllo, ha scoperto un vero e proprio arsenale e sostanze illecite nascosti tra le mura di casa. Un intervento che chiarisce quanto possa essere sottile il confine tra normalità e pericolo, e che invita a riflettere sulla realtà urbana.

La polizia di Stato ha arrestato un 27enne catanese che custodiva nella propria abitazione armi e droga. I poliziotti della squadra mobile etnea hanno proceduto al controllo di un giovane sospetto e alla perquisizione della sua abitazione nei pressi di via delle Medaglie d'Oro.

