Pisa esce dall’Sds il voto definitivo | Non copre i bisogni dei cittadini

Pisa affronta una svolta cruciale: l'uscita dall'SDS e il voto definitivo che, secondo molti, non soddisfa i bisogni dei cittadini. La decisione del sindaco Michele Conti di adottare un nuovo modello apre un dibattito acceso tra le forze politiche, lasciando i sindaci del Pd liberi di cercare soluzioni innovative per garantire servizi efficaci. È il momento di scoprire quali saranno le prossime mosse in questa sfida politica e amministrativa.

di Enrico Mattia Del Punta "I sindaci del Pd, che oggi accusano Pisa di voler danneggiare l’Sds, da oggi sono liberi di trovare soluzioni operative e gestionali per salvare un modello in cui credono. Pisa ha scelto di costruire un sistema diverso". Così il sindaco di Pisa, Michele Conti, interviene dopo la lunga maratona in consiglio comunale, una due giorni in aula segnata dall’assalto dei gruppi di minoranza contro la rotta tracciata dall’amministrazione e la scelta di recedere dalla Società della Salute. Nella seduta di ieri è stata infatti approvata a maggioranza la delibera, presentata dall’assessore Giovanna Bonanno, che conferisce al sindaco il mandato per esercitare la revoca dal consorzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa esce dall’Sds, il voto definitivo: "Non copre i bisogni dei cittadini"

