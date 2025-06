Pisa cambia una panchina in Serie A | la scelta su Inzaghi

Il calcio italiano si prepara a uno stravolgimento: Pisa cambia allenatore in Serie A, ufficializzando la fine del percorso di Filippo Inzaghi. La decisione, annunciata dal club con un comunicato, apre nuovi scenari sia per i toscani che per le grandi squadre coinvolte, tra cui l'Inter. Un cambio di panchina che non può lasciare indifferenti tifosi e addetti ai lavori, segnando un punto di svolta nel panorama calcistico nazionale. La domanda ora è: chi sarà il successore di Inzaghi sulla panchina nerazzurra?

Pisa, la decisione ufficiale sul futuro di Filippo Inzaghi nel ruolo di allenatore dopo la promozione ottenuta. Tutti i dettagli in merito. Nuovo cambio in panchina in Serie A che tocca, indirettamente, anche il mondo nerazzurro. Il Pisa, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l'addio di Filippo Inzaghi dal ruolo di allenatore. Un nome che, per motivi familiari, richiama inevitabilmente anche l' Inter: Filippo, infatti, è il fratello di Simone Inzaghi, ex tecnico nerazzurro protagonista degli ultimi anni alla guida della Beneamata. Mentre Simone ha da poco chiuso il proprio ciclo all'Inter, lasciando spazio a Cristian Chivu, ora è anche il fratello a concludere un'importante esperienza.

Panchina Palermo, il prescelto è Pippo Inzaghi: l’allenatore potrebbe dire addio al Pisa - Filippo Inzaghi è il candidato favorito per guidare il Palermo nella prossima stagione, mentre potrebbe lasciare la panchina del Pisa.

Servizio di Gianluca Rorato PISA OBIETTIVI Il Pisa è tornato in serie A dopo ben trentaquattro anni ma in panchina non siederà più Pippo Inzaghi che non ha trovato l’accordo per guidare i nerazzurri anche nella massima serie. La serie A che ha ritroveranno i Vai su Facebook

Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Pisa, il futuro nasce nel weekend. E Inzaghi intanto diventa un tormentone: i nomi per la panchina; Pippo Inzaghi lascia il Pisa: Alberto Gilardino candidato per la panchina.

Ufficiale: Pisa e Inzaghi risolvono il contratto in via consensuale Come scrive pianetagenoa1893.net: Il Pisa e Filippo Inzaghi si lasciano nonostante la promozione in Serie A: è ufficiale la risoluzione contrattuale del tecnico piacentino ...