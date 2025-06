Pirelli bilancio approvato senza il voto cinese

Il recente approvazione del bilancio di Pirelli senza il sostegno cinese segna un importante capitolo nella governance dell’azienda. Il controllo, fonte di tensioni tra Sinochem e il management, si svela come un campo di battaglia acceso. Nonostante il voto contrario del 37% degli azionisti cinesi, il consiglio ha superato l’ostacolo, grazie anche al supporto di Camfin e dei fondi. Una decisione che riflette le complesse dinamiche di potere e strategia aziendale...

Il controllo di Pirelli resta il terreno di scontro in assemblea, tra Sinochem e il management ma i numeri danno ragione al CdA. Con il loro 37% i cinesi hanno votato contro il bilancio, non nel merito ma perché mette nero su bianco che il controllo è decaduto. La delibera però passa ugualmente, con il voto favorevole di Camfin, rafforzatasi negli ultimi mesi al 27,41% e l’appoggio dei fondi. Era un voto "esclusivamente dovuto all’informativa sul controllo. Mpi – precisa il socio cinese – non ha alcuna obiezione in merito ai dati contenuti nel bilancio 2024". L’anno si è chiuso con un utile netto della capogruppo di 302 milioni di euro e un utile netto consolidato di 501,1 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pirelli, bilancio approvato senza il voto cinese

In questa notizia si parla di: bilancio - voto - pirelli - cinese

Montoro, i conti non tornano: bilancio comunale al voto con parere contrario dei revisori - Montoro – L'appuntamento del 19 maggio alle 17:30 in aula consiliare si preannuncia cruciale: il Consiglio Comunale dovrà votare sul bilancio di previsione 2025-2027.

All’assise è intervenuto circa l’86,27% del capitale avente diritto al voto. Il bilancio - chiuso con un utile netto della capogruppo di 302 milioni di euro e un utile netto consolidato di 501,1 milioni di euro - ha ottenuto il voto favorevole di circa il 57,07% del ca Vai su Facebook

Pirelli, bilancio approvato senza il voto cinese; Pirelli, ok al bilancio. Ma il socio cinese Sinochem vota no; Pirelli, assemblea approva bilancio 2024: voto contrario del socio cinese Sinochem.

Pirelli: via libera al bilancio, solo i cinesi di Sinochem votano contro. Confermato il dividendo Segnala msn.com: Il voto contrario di Sinochem non è una sorpresa: il gruppo aveva già espresso riserve in Cda ad aprile.