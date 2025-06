Piovono missili il giornalista e l’attacco su Tel Aviv – Video

La tensione tra Iran e Israele si intensifica mentre piovono missili su Tel Aviv, segnando un momento cruciale nel conflitto in Medio Oriente. Tra esplosioni e sirene d’allarme, il giornalista Trey Yingst ci guida attraverso le traiettorie dei razzi e la risposta dei sistemi di difesa israeliani, mentre il rischio di escalation si fa sempre più concreto. Un quadro drammatico che richiede attenzione e riflessione, perché gli sviluppi di questa crisi potrebbero avere ripercussioni globali.

(Adnkronos) – L'Iran risponde all'attacco di Israele lanciando due ondati di missili. Vengono segnalate esplosioni a Tel Aviv, come documenta anche l'emittente Fox News.   Il giornalista Trey Yingst, in collegamento dalla cittĂ , mostra le traiettorie dei missili e la risposta dei sistemi difensivi israeliani. "Uno dei missili non è stato intercettato", dice Yingst seguendo la scia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it