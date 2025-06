Pioli niente ruolo da CT dell’Italia per lui! L’ex Juve tornerà in Serie A | sarà l’allenatore di quella squadra Cosa manca per l’ufficialità

Stefano Pioli, ex Juventus e volto noto del calcio italiano, si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo in Serie A. Dopo l’addio al Milan, il tecnico tornerà a guidare una squadra della massima categoria nazionale: la Fiorentina. Tutto sembra ormai definito, ma manca ancora un passo importante per rendere ufficiale questa storica mossa. Riuscirà Pioli a convincere la società e i tifosi? Solo il tempo svelerà il lieto fine di questa avventura.

Pioli, l’ex Juve tornerĂ in Serie A a un anno di distanza dall’addio al Milan: ecco chi allenerĂ !. L’ Italia deve rinunciare definitivamente anche alla possibilitĂ di puntare su Stefano Pioli. La notizia è stata data sul proprio profilo X da Nicolò Schira. L’ex giocatore della Juve tornerĂ in Serie A un anno dopo il suo divorzio dal Milan: sarĂ infatti il nuovo allenatore della Fiorentina. Il suo contratto partirĂ dal prossimo 1° luglio. C’è un tempo tecnico di risoluzione del contratto in essere con l’ Al Nassr da risolvere. In tal senso i suoi agenti sono giĂ al lavoro. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli, niente ruolo da CT dell’Italia per lui! L’ex Juve tornerĂ in Serie A: sarĂ l’allenatore di quella squadra. Cosa manca per l’ufficialitĂ

Serie A, Pioli sbarca in Italia: ritorno da ex - Stefano Pioli torna in Serie A dopo la sua esperienza in Arabia Saudita, portando con sé un bagaglio ricco di successi, tra cui lo storico Scudetto con il Milan.

