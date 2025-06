Pioggia di missili dall' Iran su Israele | almeno 7 siti di impatto 41 feriti | Netanyahu agli iraniani | Opponetevi al regime | Nuove esplosioni a Teheran

In un crescendo di tensione, la regione si infiamma con una pioggia di missili dall'Iran su Israele, mietendo vittime e provocando scontri che scuotono il Medio Oriente. Tra attacchi, smentite e minacce, le tensioni si intensificano, mentre Netanyahu avverte: "Opponetevi al regime". La spirale di violenza si approfondisce, lasciando il mondo in apprensione per un possibile escalation senza precedenti.

Teheran: "Abbattuti due jet, catturata una pilota", ma l'Idf smentisce. La rappresaglia è arrivata dopo l'attacco israeliano sui siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pioggia di missili dall'Iran su Israele: almeno 7 siti di impatto, 41 feriti | Netanyahu agli iraniani: "Opponetevi al regime" | Nuove esplosioni a Teheran

Secondo l’intelligence Usa Israele prepara un attacco contro i siti nucleari iraniani - Secondo fonti dell'intelligence statunitense, Israele potrebbe pianificare un attacco alle strutture nucleari iraniane.

Uno delle centinaia di missili lanciati dall'Iran verso Israele ha colpito un palazzo nel centro di Tel Aviv. All'interno dell'edificio è scoppiato un incendio mentre tutta l'area era stata precedentemente evacuata. #telaviv #israele

Dopo l'attacco di Israele ai siti nucleari irarniani, Teheran contrattacca con 150 missili - Aiea, la sezione chiave dell'impianto di Natanz è stata distrutta; Guerra Medio Oriente, attacchi Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. LIVE; L'Iran risponde a Rising Lion con True Promise 3: pioggia di missili su Israele | Almeno 7 siti di impatto, 35 feriti | Netanyahu agli iraniani: Opponetevi al regime.

L'Iran contrattacca: pioggia di missili su Israele, esplosioni a Tel Aviv, più di 40 feriti - Teheran ha risposto con centinaia di missili balistici ai raid israeliani contro i siti nucleari iraniani. Come scrive msn.com

Pioggia di Missili su Israele: iniziato l’attacco iraniano. Abbattuti jet, ci sono feriti a Tel Aviv - Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran e, nella stessa serata, è arrivata la reazione di Teheran. Si legge su thesocialpost.it

L'Iran attacca Israele, le immagini dei missili su Tel Aviv e Gerusalemme. VIDEO - Diversi video documentano la pioggia di missili che ha colpito Israele questa sera dopo che l'Iran ha attaccato il Paese in risposta ai raid israeliani ( IL LIVEBLOG ). Da tg24.sky.it