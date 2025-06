Pino Insegno raddoppia in Rai | il nuovo show in prima serata

Pino Insegno, volto amatissimo della comicità italiana, si prepara a conquistare le serate di Rai 2 con un nuovo show in prima serata. Dopo il successo di Reazione a Catena, il conduttore torna sulla scena con una proposta fresca e divertente, arricchita dalla presenza di un suo storico collaboratore, con cui ha condiviso i momenti della Premiata Ditta. Un ritorno alla comicità che potrebbe segnare una svolta per la tv estiva, regalando risate e leggerezza al pubblico.

Programmi Tv. Pino Insegno è pronto a raddoppiare in Rai. Dopo aver preso le redini di Reazione a Catena, il conduttore si prepara a lanciare un nuovo programma che andrà in onda in prima serata su Rai 2. Lo show promette risate e leggerezza nelle calde serate estive. Pino Insegno che sarà accompagnato da un suo storico collaboratore, che con lui ha recitato nella Premiata Ditta. Un ritorno alla comicità che potrebbe segnare una svolta per la carriera di Insegno all'interno della tv pubblica.