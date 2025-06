Pino Insegno premiato dalla Rai | per lui arriva un nuovo programma ma non da solo

Pino Insegno, volto amatissimo e premiato dalla Rai, si prepara a conquistare l’estate televisiva con un nuovo programma. Dopo aver brillantemente superato le sfide iniziali di Reazione a Catena, ha dimostrato che le seconde occasioni possono essere il trampolino di lancio verso il successo. E ora, con entusiasmo e determinazione, si appresta a regalare al pubblico nuove emozioni, consolidando ancora di più il suo ruolo di protagonista nel panorama tv italiano.

Nel mondo della televisione italiana, le seconde possibilità non sono rare, ma è raro vederle fruttare così velocemente. Pino Insegno, tornato da poco al timone di Reazione a Catena, sembra destinato a un'estate da protagonista. Dopo un debutto in salita, penalizzato dalla finale del Roland Garros che ha monopolizzato l'attenzione del pubblico, il game show ha iniziato a ingranare e con esso anche la fiducia della Rai nei confronti del conduttore. Una fiducia che ora si traduce in un secondo progetto: uno show comico tutto nuovo, in arrivo in prima serata su Rai 2. Il titolo è Facce Ride e, questa volta, Insegno non sarà solo: al suo fianco ci sarà un amico e collega di lunga data.