Pino Insegno | in arrivo un progetto estivo su Rai2

Pino Insegno, volto amato della televisione italiana, torna a catturare l’attenzione con un progetto estivo su Rai2, promettendo risate e divertimento. Dopo il successo di Reazione a Catena su Rai1, il suo talento e spontaneità sono pronti a conquistare anche questa stagione calda. Facce ride: il nuovo show estivo su Rai2 si prospetta imperdibile. Ma non finisce qui: Pino Insegno sta preparando un…

Il ritorno con Reazione a Catena su Rai1. Pino Insegno è tornato a intrattenere il pubblico di Rai1 con la nuova stagione di Reazione a Catena, il popolare quiz preserale in onda ogni giorno alle 18:45. La sua presenza stabile sul piccolo schermo conferma il suo ruolo di protagonista del panorama televisivo italiano. Facce ride: il nuovo show estivo su Rai2. Ma non finisce qui: Pino Insegno sta preparando un nuovo programma destinato a Rai2 per l'estate, intitolato Facce ride. A riportarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui l'attore e conduttore raddoppierà la sua presenza televisiva.

In questa notizia si parla di: pino - insegno - arrivo - progetto

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l’intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

Pino Insegno: "Non è che se Jannik Sinner non fa una finale (una!) crolla il mondo. Gli auguro un raffreddore, niente di più"

