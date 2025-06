Pinguini Tattici Nucleari grande show a San Siro | l’omaggio a Giulia Tramontano e alla Palestina Grande ospite Max Pezzali – Video 

Doppie serate indimenticabili a San Siro per i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno conquistato il cuore di migliaia di fan italiani. Con il loro spettacolo esplosivo e un omaggio speciale a Giulia Tramontano e alla Palestina, la band ha regalato emozioni autentiche sotto le luci dello stadio. Con Hello World – Tour Stadi 2025, i Pinguini si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro straordinaria carriera, portando musica e solidarietà ovunque vadano.

Non una ma ben due notti magiche quelle vissute a San Siro per la doppia data milanese del concerto sold out dei Pinguini Tattici Nucleari, ovvero: Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi.  Tante le emozioni in uno stadio gremito che ha visto la partecipazione di fan arrivati da ogni parte d’Italia. Con HELLO WORLD – TOUR STADI 2025, la band compie un passo decisivo verso la definitiva consacrazione tra i grandi protagonisti della musica live, firmando uno spettacolo che ridefinisce i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it