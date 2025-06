Pieve di Cento inaugura un centro di attività per minori con disturbi | quando

Pieve di Cento si prepara a fare un passo importante verso l’inclusione e il benessere dei più piccoli. Domani, 14 giugno alle 10, si inaugura un innovativo centro di attività abilitative e psico-educative dedicato ai minori con disturbi dello spettro autistico. Un progetto che rappresenta un grande investimento nel futuro dei nostri bambini, garantendo loro supporto e opportunità di crescita. La cerimonia vedrà la presenza dell’assessora regionale Isabella Conti, simbolo di impegno e cambiamento.

Pieve di Cento (Bologna), 13 giugno 2025 – A Pieve di Cento un centro di attività abilitative e psico-educative per minori con disturbi dello spettro autistico. Verrà presentato domani (sabato) alla presenza dell’ assessora regionale Isabella Conti. Dunque il 14 giugno alle 10, il Comune di Pieve, l'Unione Reno Galliera, il distretto socio-sanitario pianura e Ausl di Bologna presenteranno il nuovo centro che si trova nel polo per l’infanzia in via Circonvallazione Levante, negli spazi del Lab63. All’iniziativa interverranno: Luca Borsari, sindaco di Pieve; Milena Bregoli, assessore comunale alle Politiche sociali; Giulia Casarini, presidente del consorzio ScuTer; Paola Visconti, neuropsichiatra infantile, responsabile dell'unità operativa disturbi dello spettro autistico Azienda Usl Bologna; Anna Maria Petrini, direttrice generale Azienda USL Bologna e Isabella Conti, assessora regionale a Welfare, Terzo settore, Politiche per l'infanzia e Scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pieve di Cento, inaugura un centro di attività per minori con disturbi: quando

