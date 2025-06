Piero Barone in Sicilia per il matrimonio del fratello c’è anche Gianluca Ginoble

Piero Barone, volto noto de Il Volo, ha fatto ritorno in Sicilia per un evento speciale: il matrimonio del fratello a Naro, insieme a Gianluca Ginoble. L’emozionante occasione ha riunito amici e familiari in un’atmosfera di festa e affetto autentico. Una visita che sottolinea il legame profondo con le radici siciliane del celebre cantante. Continua a leggere su Perizona.it e scopri tutti i dettagli di questa meravigliosa giornata.

Nelle scorse ore Piero Barone, uno dei tre componenti de Il Volo, è tornato a Naro (AG), il comune siciliano . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Piero Barone in Sicilia per il matrimonio del fratello (c’è anche Gianluca Ginoble)

In questa notizia si parla di: piero - barone - sicilia - matrimonio

@piero_barone e @GianGinoble a Naro per il matrimonio di Francesco e Rita https://siciliaonpress.com/2025/06/12/naro-nella-chiesa-di-san-francesco-si-e-sposato-il-fratello-di-piero-barone/?fbclid=IwY2xjawK4Hg1leHRuA2FlbQIxMQABHrDwLEDQBmFpfm Vai su X

@piero_barone e @GianGinoble a Naro per il matrimonio di Francesco e Rita https://www.siciliaonpress.com/2025/06/12/naro-nella-chiesa-di-san-francesco-si-e-sposato-il-fratello-di-piero-barone/?fbclid=IwY2xjawK4Hg1leHRuA2FlbQIxMQABHrDwLEDQBm Vai su Facebook

Dalla Sicilia con amore: Piero Barone torna a casa per il matrimonio del fratello; Ignazio Boschetto è convolato a nozze: cerimonia con il trio de Il Volo al completo; La scaletta de Il Volo su Canale 5: le canzoni del concerto di Natale ad Agrigento.

Piero Barone emoziona tutti cantando l’Ave Maria al matrimonio di suo fratello - Che emozione per Piero Barone e la sua famiglia: il cantante dedica l'Ave Maria a suo fratello e alla cognata nel giorno del matrimonio in Sicilia ... Lo riporta ultimenotizieflash.com

Gianluca Ginoble e Piero Barone al matrimonio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: il video del romantico sì - Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo hanno presenziato al matrimonio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini. fanpage.it scrive

Dove vivono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo: le case degli artisti - Sapete dove vivono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo? Si legge su msn.com