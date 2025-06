Piccolo aereo precipita a Peri | due persone portate d' urgenza in ospedale

Un incidente aereo scuote la provincia di Verona: un piccolo velivolo è precipitato a Peri, nel Comune di Dolcè, causando due feriti gravi. I soccorritori sono già sul posto per offrire assistenza e trasportare urgentemente le persone in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’attenzione rimane alta su questa drammatica vicenda che sta sconvolgendo la comunità locale.

Incidente aereo in provincia di Verona nella mattinata di venerdì. Secondo le prime notizie, un piccolo velivolo sarebbe precipitato nella zona di Peri, Comune di Dolcè, intorno alle ore 11, per cause da appurare. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco ed il 118 con ambulanze ed.

