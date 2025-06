Picco del caldo bollino rosso a Bologna Prossimi giorni | rischio grandine in Emilia

Preparatevi a un weekend di fuoco: Bologna e l’Emilia-Romagna si contendono il caldo più intenso dell’anno, con temperature che sfiorano i 35°C. Ma attenzione, perché tra domenica sera e lunedì potrebbe arrivare un brusco cambiamento del tempo, con rischio di grandine e temporali improvvisi. Rimanete aggiornati per non lasciarvi sorprendere da questa mareggiata di calore e perturbazioni.

Bologna, 13 giugno 2025 – Come già annunciato, questi sono giorni di caldo intenso sull’Emilia-Romagna, così come sul resto d’Italia. In regione nella giornata di oggi si sono raggiunti anche picchi di 35 gradi centigradi in certe città. E a Bologna sarà una domenica da bollino rosso, dopo l’arancione di oggi e domani. Però, mentre l’anticiclone africano sarà presente per tutto il weekend, è atteso tra domenica sera e lunedì un veloce blitz temporalesco, che dovrebbe abbassare leggermente le temperature. Prevista anche grandine. Dal pomeriggio del 15, una piccola massa d'aria atlantica in discesa dalla Normandia, trasformerà il calore accumulato in questi giorni in temporali anche violenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it