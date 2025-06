Picchianti minorenne ferito nello scontro tra auto e moto in via dell' Artigianato

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via dell’Artigianato, coinvolgendo una moto guidata da un minorenne e un’auto con a bordo una coppia di coniugi. La collisione, avvenuta intorno alle 11.45, ha lasciato il giovane motociclista ferito e coinvolto nelle prime operazioni di soccorso. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma la scena richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale e la prevenzione dei rischi.

Incidente stradale in via dell'Artigianato dove una moto guidata da un ragazzo di 16 anni si è scontrata con un'auto, con a bordo marito e moglie. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 11.45 di oggi, venerdì 13 giugno, in conducente del mezzo a due ruote è finito rovinosamente sull'asfalto.

