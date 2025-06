Piazza Duomo pronta a trasformarsi ancora in un campo di beach volley

grande festa dedicata agli amanti dello sport e della musica. Preparati a vivere emozioni indimenticabili, tra partite avvincenti, concerti e atmosfere coinvolgenti, mentre Messina si conferma come meta imprescindibile per gli appassionati di beach volley e divertimento sotto il sole. Un evento da non perdere che trasformerà Piazza Duomo nel cuore pulsante di un’estate all’insegna dello sport e della solidarietà .

Messina si prepara a diventare la capitale del beach volley internazionale con una settimana di sport, musica e spettacolo che animerĂ il cuore della cittĂ . Lunedì 16 giugno, alle ore 18.30, in Piazza Duomo, si terrĂ l’inaugurazione del Villaggio della Beach Arena, dando ufficialmente il via alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Piazza Duomo pronta a trasformarsi ancora in un campo di beach volley

In questa notizia si parla di: beach - piazza - duomo - volley

La sabbia ricoprirĂ piazza Duomo, in arrivo la settimana internazionale del beach volley - Piazza Duomo a Messina si prepara per la Settimana del Beach Volley Internazionale, dal 17 al 22 giugno 2025.

#World Beach Pro Tour 2025 - Piazza Duomo si trasforma per la "Settimana Internazionale del Beach Volley" Vai su Facebook

La sabbia tornerĂ a ricoprire piazza Duomo, in arrivo la settimana internazionale del beach volley https://ift.tt/R4Twial https://ift.tt/UNpsTCo Vai su X

Messina accende i riflettori sul grande Beach Volley internazionale; Settimana Internazionale del Beach Volley: tutti gli eventi in piazza Duomo dal 17 al 22 giugno 2025; World Beach Pro Tour 2025 – Piazza Duomo si trasforma per la “Settimana Internazionale del Beach Volley”.

Lunedì Messina diventa capitale del beach volley Scrive messinaoggi.it: Messina si prepara a diventare la capitale del beach volley internazionale con una settimana di sport, musica e spettacolo che animerà il cuore della città.